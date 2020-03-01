عيسى بكاي: الجزائر تتجه نحو تصدير قطع الغيار مستقبلا

كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، عن القطاعات التي ستقتحم مجال التصدير مستقبلا.

وقال بكاي، اليوم الأحد في تصريح له بمنتدى المجاهد، أن “القطاعات التي سنعمل عليها لتكون مصدرة هي الصناعات الغذائية الصناعات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال”.

وأضاف “وقد أفاجئكم بضم قطاع قطع الغيار والميكانيك لإقتحام عمليات التصدير مستقبلا”.

وأشار بكاي أن “إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية أو مع تونس جاءت في ظروف وأوقات معينة”.

وقال أن “الكلام عنها الآن هو تقييم اقتصادي وعلمي، وقد فتحت ورشات لتقييمها وسيتم أخد التوصيات بعين الإعتبار”.