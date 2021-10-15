عيسى بكاي: سنعمل على تحقيق السيولة المرورية

شارك وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الجمعة، في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام المنعقد بالعاصمة الصينية بيكين.

واعتبر الوزير هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب. حيث يشكل منصة مميزة لتقديم المخططات التنموية. لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية الراهنة كوفيد- 19. وتأثيرها المباشر على كل القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك قطاع النقل الذي يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة.

كما أن المشاركة في هذا المؤتمر يعبر على رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والجهوي. لتنمية قطاع النقل على غرار مساهمتها في تنفيذ البرامج والمخططات الإقليمية والجهوية. كبرنامج تطوير البنى التحتية في القارة الإفريقية “PIDA”. وكذا المخطط الجهوي للنقل ” PART ” الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب عضويتها في المنظمات الجهوية ذات الصلة بقطاع النقل ومشاركتها في الفعاليات التّي تنظم من طرفها.

وكشف الوزير ان الجزائر لم تكتفي ببذل جهود لتنظيم وتفعيل قطاع النقل فحسب. بل اعتمدت تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استراتيجية وطنية شاملة. تسمح بتحقيق التهيئة الإقليمية وتطوير جميع أنماط النقل البرية والبحرية والجوية وتطوير اللوجيستية. وترقية مستوى الخدمات عن طريق عصرنتها. وإعتماد التكنولوجيات الحديثة ووسائل الدفع الإلكترونية لضمان فعالية شبكات النقل وراحة المستعملين ومستوى السلامة وحماية البيئة. وكذا ضمان تكافؤ فرص العمل والتعليم والصحة للأفراد وتوافر السلع والخدمات لسكان مناطق الريف والحضر على حد سواء. والمساهمة في القضاء على الفقر وتنمية المناطق المعزولة مع إدراج آليات الإنتقال الطاقوي كوسيلة لحماية البيئة والمحيط.

وفي ختام كلمته، عبر الوزير عن آمال الجزائر في تنمية آفاق الشراكة في مجال النقل المستدام. وتعزيز التشاور من أجل إيجاد طرق وآليات ناجعة لتمويل ومرافقة المشاريع الّتي تهدف إلى تحسين السلامة. وتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على قدر الإمكان من التلوث البيئي البري والجوي والبحري. مؤكدا على استعداد الجزائر للعمل بشكل فعال من أجل تطبيق سياسة النقل المستدام.