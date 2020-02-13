عيسى بكاي: سنمنع المنتجات المصنعة محليا من الاستيراد

تحضر الحكومة لوضع قائمة من المنتجات على اختلاف أنواعها والمنتجة محليا لمنعها من الاستيراد، لتخفيض فاتورة الواردات من الخارج وتشجيع الإنتاج الوطني وتكثيفه ضمانا لاستقرار السوق الوطنية.

وقال عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في تصريح خص به “النهار”، على هامش أشغال ثاني جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن كل منتوج وطني تم إنتاجه بجودة وحقق اكتفاء ذاتيا سيوجه للتصدير.

ومن ثمة يتم منع استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتم التحضير له من أجل الدفع بعجلة الإنتاج الوطني وتحسينه وجعله منافسا، ولا ولن يتم استيراد كل منتوج ذا جودة وحقق اكتفاء ذاتيا من الخارج بغض النظر عن نوعه.

وقد استمر انخفاض فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بنحو -8% خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف بالجمارك، أن فاتورة واردات المواد الغذائية بلغت إجمالا5.43 مليار دولار أمريكي، خلال الثمانية أشهر الأولى، للسنة الجارية، مقابل نحو5.90 مليار دولار أمريكي، خلال نفس الفترة لسنة2018، مسجلة بذلك تراجعا بـ 459.5 مليون دولار 80.7 بالمائة ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع واردات الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر.

فيما بلغت الحبوب والطحين التي تمثل88.33%من بنية الواردات الغذائية ما يعادل84.1مليار دولار أمريكي، مقابل15.2مليار دولار في 2018أي انخفاضا بنسبة14.42 بالمائة ومقابل ذلك، تراجعت واردات مشتقات الحليب إلى02.859 مليون دولار أمريكي، مقابل 10.967 مليون دولار، بانخفاض بلغ – 11.18 بالمائة، كما تراجعت أيضا فاتورة واردات السكر والمرطبات لتبلغ 23.476 مليون دولار، مقابل 23.579 مليون دولار أمريكي-17.78 بالمائة.