أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بأنه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت ، الذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني وخفض الواردات.
وقال عيسى بكاي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لخفض فاتورة الواردات و يتعلق الإجراء الأول الذي سيتم تطبيقه بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يتراوح معدله بين 30 و 200 بالمائة.
وأشار الوزير، إلى وجود نص تم إعداده من طرف مصالح وزارة التجارة بخصوص قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم و معدلات تطبيقه.
وقال الوزير “نحن بصدد وضع الصيغة النهائية للنص المتعلق بأداة الدفاع التجاري هذه و سيكون هذا في الوقت القريب”.
و أوضح عيسى بكاي بخصوص العملية قائلا ” أنها ستسمح بحماية الإنتاج الوطني واستبدال الواردات وتحقيق التوازن التجاري”.
عيسى بكاي: وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي الموقت لخفض الواردات
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بأنه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت ، الذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني وخفض الواردات.
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