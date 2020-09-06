عيسى بلخضر: الإستفتاء الخاص بتعديل الدستور هو خطوة ثانية في مسار التغيير

وأكد بلخضر خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، على وجوب مواكبة المنظومتين القانونية والمؤسساتية للمرحلة الحالية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “قول نعم للدستور القادم معناه ولوج مرحلة لتغيير القوانين بسرعة ومرحلة لتجديد المؤسسات التي أصبحت بلا روح ويكفينا ما تطالعنا به المحاكم.

وأضاف بلخضر، أن الدستور الجديد يفسح المجال لأن يطهر هاته المؤسسات ويطهر المنظومة القانونية.