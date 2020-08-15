عيسى بلخضر: الرئيس تبون استشار مختلف الهيئات الصحية والدينية قبل قرار فتح المساجد

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينة، عيسى بلخضر، ان الرئيس تبون استشار مختلف الهيئات الصحية والدينية قبل قرار فتح المساجد.

واضاف عيسى بلخضر أن قرار الفتح التدريجي للمساجد والزوايا بعد أشهر من الغلق الاحترازي بسبب تفشي فيروس كورونا جاء بعد تأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جاهزية القائمين على دور العبادة على تنظيم هذه العملية.

وأضاف عيسى بلخضر لدى حضوره أول صلاة جماعة بالزاوية الهبرية البلقايدية في الجزائر العاصمة اليوم السبت، إن الفتح التدريجي للمساجد سيكون فرصة لإبراز انضباط وكفاءة القائمين على دور العبادة وإثبات مدى تطبيق تدابير الوقاية من وباء كورونا تمهيدا للفتح الشامل لكل المساجد عبر التراب الوطني.