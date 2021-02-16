عيسى بلخضر: رئيس الجمهورية ينظر إلى الجمعيات الدينية بصفتها رافدا للحياة المجتمعية والاقتصادية

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر أن رئيس الجمهورية ينظر إلى الجمعيات الدينية بصفتها رافد أساس للحياة المجتمعية والاقتصادية

وأضاف بلخضر خلال حلوله اليوم ضيفا على منتدى الحوار أن الجمعيات الدينية في حاجة لرعاية وعناية للعب دورها الحقيقي في المجتمع و في الاقتصاد الوطني

كما اكد ذات المتحدث على أن الجمعيات الدينية لايجب أن تنفصل عن المجتمع المدني

بالموازاة مع ذلك شدد ذات المتحدث أن اغلب المنظمات العالمية انطلقت من جمعيات دينية وعليه فإن التيارات الوافدة تخترق المجتمعات لذلك يجب التصدي لها من خلال الجمعيات الدينية الجزائرية

المنظمات العالمية كلها انطلقت من جمعيات الدينية