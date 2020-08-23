عيسى بلخضر: على الزوايا والجمعيات الدينية التصدي للتيارات التي تبث التفرقة في المجتمع

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر اليوم الأحد، أنه يتوجب على الزوايا والجمعيات الدينية أن تتصدى لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع.

وأبرز بلخضر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء، خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا والمدارس القرآنية والجمعيات الدينية بببرج بوعريريج، ضرورة مواجهة كل دعاة الفتنة من خلال التمسك بديننا الإسلامي السمح الذي يسع الجميع.

بالإضافة إلى توعية المواطن بالتصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع والشروع في إرساء أسس الجزائر الجديدة.

وذكر في هذا السياق بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للزوايا والجمعيات الدينية لما تمثله من رمزية دينية مبنية على مرجعية قوامها وحدة الوطن وتماسكه.