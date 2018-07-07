عيسى: “تلقيت شخصيا شكاوي من 23 إماما وسأشكل لجنة تحقيق”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقافمحمد عيسى، أنه تلقى شخصيا شكاوي من 23 إماما، مؤكدا أنه سيشكل لجنة تحقيق من أجل النظر في القضية.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف وخلال اختتام الموسم الثقافي الإسلامي اليوم السبت، قال: “لقد تلقيت شخصيا شكاوي من 23 إماما”.

وأضاف: “سأشكل لجنة تحقيق للنظر في قضايا الأئمة”.

وتابع محمد عيسى قائلا: “لدينا قانون العقوبات يتضمن مواد قانونية لحماية الإمام ونحن نطبقها حاليا”.

موضحا:”كنا قد استغلينا فرصة افتتاح ورشة مع ويزر العدل حافظ الأختام لمراجعة قانون العقوبات لحماية الغمام من أي إعتداء”

مؤكدا أن كل حالة إعتداء على الأئمة فإن هيئته تقوم بمتابعتها: “كل حالة إعتداء يتابعها القضاء وفي كل مرة يُرجع الحق للإمام”.