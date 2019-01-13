عيسى نايلي: “سجلنا ’80 حالة شغب خلال مرحلة الذهاب للموسم الكروي الحالي” 

كشف مدير الأمن العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم تسجيل 80 حالة شغب من قبل مصالحه خلال مرحلة الذهاب للموسم الكروي الجاري في مختلف المنافسات.

وقال عيسى نايلي خلال ندوة إعلامية بمقر مديرية الأمن العمومي بالمحمدية (الجزائر): ”لقد نظمنا هذا اليوم من أجل الكشف عن الأحداث والأسباب والدوافع لبعض القضايا التي سجلت خلال الموسم الرياضي الجاري والتي خلقت بعض القلق في الأوساط الرياضية. عليكم أن تعلموا أنه تم تسجيل 80 حالة شغب خلال مرحلة الذهاب فقط والتي نتج عنها إصابة 316 فرد منهم 215 شرطي”.

وحسب احصائيات الأمن الوطني, فإن الحوادث المسجلة كانت كالتالي: 28 في الرابطة الأولى, 8 في الرابطة الثانية, 13 في بطولة الهواة, 12 في كأس الجمهورية والمقابلات الدولية بالإضافة إلى 19 حادث آخر تم تسجيلهم في مختلف الأقسام (الجهوي و الولائي).