 عيسى نايلي: ” سخرنا 210000 شرطي لتأمين المقابلات الكروية”

كشف مدير الأمن العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم تم تسخير 210.207 شرطي لتأمين 927 مقابلة تدخل في إطار البطولة الوطنية المحترفة للرابطة 1 و 2 ولقاءات أخرى خاصة بقسم الهواة,كأس الجمهورية والمنافسات الدولية, التي استقطبت إليها 2.218.502 مناصر”.

وقال عيسى نايلي خلال ندوة إعلامية بمقر مديرية الأمن العمومي بالمحمدية (الجزائر): “فيما يخص عدد الموقوفين بعد أعمال الشغب, فقد كان 726 شخص من بينهم 82 قاصرا في الوقت الذي تم إحالة 198 منهم على العدالة”، وأضاف مدير الأمن العمومي: ”حالات الشغب ولدت الفوضى والاخلال بالنظام العام والسكينة العامة في بعض الحالات فضلا عن اتلاف بعض الممتلكات الخاصة والعامة، كما تم تسجيل 65 مركبة متضررة من بينها 52 تابعة للأمن الوطني