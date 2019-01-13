عيسى نايلي يكشف عن مصير الشرطيين الثلاثة الذين اعتدوا على مناصر العميد

كشف مدير الأمن العمومي المراقب “عيسى نايلي” عن مصير عناصر الشرطة الذين إعتدوا على مناصر مولودية الجزائر، على هامش المباراة التي جمعت العميد أمام إتحاد بلعباس.

وقال عيسى نايلي على هامش الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الأحد في إطار محاربة العنف في الملاعب قائلا:

“فيما يخص متبعة القضية التي شهدتها مباراة إتحاد بلعباس بمولودية الجزائر بملعب 5 جويلية، والمتعلقة بعناصر الشرطة الثلاثة بعدما تم التعرف عليهم، إكتمل التحقيق، وأحيل الملف إلى سيد وكيل الجمهورية.”

وأضاف: ” كما يقال عندنا عملنا ينتهي أمام باب المحكمة، المهم على المستوى الإداري تم دراسلة الملف بدقة، والقضية في أروقة المحكمة الآن”.