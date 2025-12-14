عيسيو: 850 موقعا مصنفا شديد الخطورة عبر الوطن

كشف مدير التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات بوزارة الري، شريف عيسيو، أن الجزائر تعرف منذ حوالي عشرين سنة تغيرات مناخية واضحة. خاصة في كميات تساقط الأمطار والتي أثرت بشكل مباشر على شبكات الصرف الصحي. ما دفع الوزارة إلى اعتماد سياسة تقوم على الوقاية والاستباق وتشمل تنظيف قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه.

وقال عيسيو خلال استضافته، اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، إنّ عمليات التطهير تبرمج بصفة دورية، مع تسجيل مشاريع جديدة كل سنة. وتحيين المخططات الرئيسية بما يتماشى مع التغيرات المناخية والتوسع العمراني. مضيفا أن المشكلة لا تتعلق فقط بطاقة استيعاب الشبكات، بل تتفاقم أيضاً بسبب السلوكات غير الحضارية لبعض المواطنين.

وأبرز عيسيو، أن الجزائر تعتمد أساسا على شبكة موحدة للصرف الصحي ومياه الأمطار، تغطي حوالي 93 بالمائة من التراب الوطني. و96 بالمائة من المناطق الحضرية، وقرابة 75 بالمائة خارج المدن، بطول إجمالي يقدر بـ97 ألف كيلومتر. مشيرا إلى أن الفصل بين شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار عملية معقدة ومكلفة. لكن تم الشروع فيها في المدن الجديدة.”

كما كشف ذات المتحدث، أن آخر إحصاء أنجز نهاية سنة 2024، سجّل حوالي 13.500 نقطة سوداء عبر الوطن. وهي في تراجع بفضل البرامج الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجماعات المحلية. كما أشار إلى استراتيجية مكافحة الفيضانات التي تمت المصادقة عليها سنة 2020، والتي أحصت 850 موقعا خطيراً، منها 50 موقعا شديد الخطورة. مضيفا أنه تم الإنتهاء من الدراسات التقنية في 16 ولاية. بينما تتواصل الأشغال في 14 ولاية أخرى وهناك 11 ولاية المشاريع قيد الانطلاق بها.

كما تطرق أيضا إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياه القذرة في ولايات الجنوب، خاصة الوادي وورقلة، وما يسببه ذلك من خطر تلوث المياه الجوفية. بالإضافة كذلك إلى أن القطاع أنجز برامج من أربعة مراحل، وصل حالياً إلى المرحلة الأخيرة، ما ساهم في تقليص الفيضانات بشكل كبير في هاتين الولايتين.

