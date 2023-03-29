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قناة النهار

“عيشة بنت البلاد: “مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه

بقلم قناة النهار
“عيشة بنت البلاد: “مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه
late show موسيقى
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