عيشي التفاؤل مع مطلق من جيجل

أعتبر نفسي محظوظا. لأنني إتصلت بمركز الأثير طالبا الحلال، فوجدت من استقبلنني أحسن إستقبال. وحملن إعلاني على محمل الجد ووعدن بالتعجيل في نشره، فشكرا لمن هن في هذا المنبر تعملن على إرساء دعائم الحلال وربط حبال الوصال في الحلال.

أنا كمال من جيجل، أبلغ من العمر45سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي سكن خاص، أريد أن أعيد فرصة الزواج من إمرأة صالحة، تقية نقية من إحدى مدن الشرق الجزائري، سنها ما بين 30و40سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت، ولها وعد مني أنها ستحيا معززة مكرمة إمتثالا لوصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم”وعاشروهن بالمعروف”.

الرقم السري : 135636

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3800.3801.3802