عين البنيان: وفاة شخص إختناقا بالغاز داخل حمام المنزل

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه إختناقا بغاز أكسيد الكربون، في عين البنيان بالجزائر العاصمة.

الضحية يبلغ من العمر 53 سنة، لقي مصرعه إختناقا أول أكسيد الكربون. أثناء تواجده داخل حمام منزله بحي 11 ديسمبر بعين البنيان.

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سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة وإلى غاية صبيحة اليوم السبت 5772 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. متعلقة بحوادث المرور وإختناقات الغاز، والحرائق، ووالإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

وفاة 15 شخصا في حودث المرور وإنقاذ 21 آخرين إختنقوا بالغاز خلال يومين

حيث قامت وحدات الحماية المدنية بـ 217 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث وفاة 15 شخصا وإصابة 285 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. كما سجلت أثقل حصيلة بولاية ورقلة بوفاة 3 أشخاص واصابة 12 أخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ، بلدية حاسي مسعود.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء بكل من الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 46 عملية تحسيسية. كما قامت بـ 28 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع..

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل إخماد 07 حرائق بالجزائر، تيبازة، جيجل، بومرداس، برج بوعريريج، النعامة و وهران. أدت هذه الحرائق الى وفاة عجوز 86 سنة متفحمة بحريق شب بمنزل في 47 شارع زيار عبد القادر ببولوغين. وكذا 07 أشخاص يعانون من ضيق في التنفس و 4أشخاص في حالة صدمة في ولاية برج بوعريريج، وهران، تيبازة، جيجل، النعامة.

وفيما يتعلق بالتقلبات الجوية، خلفت تسببت في غلق الطريق الولائي بقرية بوبحير بلدية بوزقن ولاية تيزي وزو بسبب خطر انهيار جسر. وسجلت سقوط حجارة على منزل بقرية تغزوية بلدية مالبو ولاية بجاية. كما سجلت ذات المصالح عدة عمليات امتصاص مياه في بلدية أم العسل ولاية تيندوف.

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