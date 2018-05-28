عين التوتة يطيح بالمجمع البترولي ويتأهل لنهائي الكأس رفقة برج بوعريريج

تأهل نادي وفاق عين التوتة، رفقة شباب برج بوعريريج، لنهائي كأس الجمهورية لكرة اليد (رجال)، بعد إطاحتهما بالمجمع البترولي، شبيبة السكيكدة على التوالي.

وفاق عين التوتة، تمكن من تحقيق المفاجئة والثأر لنفسه، بالفوز على حامل اللقب نادي المجمع البترولي، في الدور النصف نهائي، بنتيجة 30-28.

من جهته تمكن نادي شباب برج بوعريريج، من الإطاحة بنادي شبيبة سكيكدة، في المباراة التي جمعتهم لحساب نفس الدور، والتي انتهت بنتيجة 31-30.

وبهذا سينشط ناديي وفاق عين التوتة، وشباب برج بوعريريج، نهائي كأس الجمهورية لهذا الموسم، والمقرر إجرائه الجمعة المقبل، بقاعة حرشة حسان.