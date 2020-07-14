عين الدفلى: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات ضد مير خميس مليانة الحالي والسابق والأمين العام للبلدية

أصدر مجلس قضاء عين الدفلى يصدر أحكاما بالسجن بين 3 و7 سنوات ضد رئيس بلدية خميس مليانة الحالي و”المير” السابق والأمين العام للبلدية.

كما اصدر ذات المجلس حكم بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد بعض المتهمين.

المتهمون واجهوا تهمة الفساد وسوء التسيير وتبديد أموال عمومية أين صدر كحم في حق كل من “ف. محمد” المير السابق 7 سنوات.

وحكم على المير السابق “م .عبد القادر” بـ 3 سنوات، وكذا رفع العقوبة الى 5 سنوات لـ “ر .عبد المجيد” و “ع. ياسين “موظفين بالبلدية.

بالإضافة إلى الحكم على المير الحالي “موسى ف” والسابق “بوجمعة .ج “والامين العام “ح . عبد القادر” 3 سنوات نافذة و500 الف دج غرامة.

في حين إستفاذ رئيس البلدية الأسبق “ع . معمر” من البراءة،بينما صدر قرار بالقبض على ب . نور الدين

القضية توبع فيها 30 متهما منهم 22 موظفا بالبلدية وممولين ومقاولين ومنتخبين.