عين الدفلى.. أمن خميس مليانة يسترجع مركبة ويوقف سارقها

تمكنّت عناصر الشرطة، في خميس مليانة بعين الدفلى، من استرجاع مركبة، كانت محل سرقة من إقليم ولاية العاصمة.

وقد أفلحت الشرطة باحترافية كبيرة وعالية المستوى، من استرجاع المركبة المسروقة من نوع “سيتروان سي ايليزي”.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّ العملية جاءت على إثر دوريات لعناصر الشرطة على الساعة 11:00 صباحا.

حيث تم رصد سيارة مسروقة من قطاع ولاية الجزائر العاصمة، باستعمال جهاز البحث عن السيارات محل سرقة المثبت في سيارة الشرطة.

أين كان على متنها شخص، وبمجرد توقيفها لاذ سائقها بالفرار، تاركا إياها بعين المكان، غير أن احترافية رجال

الشرطة مكنتهم من الوصول إلى هويته، وكذا مكان إقامته.

ليتم توقيفه وبحوزته سلاح أبيض محظور، وبعد إقتياده إلى المصلحة، تبيّن لمحققي الشرطة ضلوعه في قضية سرقة من داخل مركبة.

التي كانت محل شكوى على مستوى الأمن الحضري الثاني بخميس مليانة، و لتي تم اكتشاف فعله الإجرامي بعد

تطابق بصماته مع البصمة المرفوعة بمسرح الجريمة باستخدام نظام AFIS.

وبعد الاستيفاء من كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام نيابة خميس مليانة و التي أودعته بالمؤسسة العقابية