عين الدفلى.. إتلاف 4 هكتارات من الثروة الغابية في حريقين خلال 24 ساعة الأخيرة

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عين الدفلى.. إتلاف 4 هكتارات من الثروة الغابية في حريقين خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم زوبيري خالد

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، اليوم الجمعة،تدخلين لأجل إخماد حريق غابة بمشاركة مصالح الغابات .

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الحريق الأول نشب على الساعة13سا و5دق، بغابة الشعيبة بحمام ريغة، حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة20سا00دق، مع تسجيل خسارة  3هكتار منها(  2 هكتار صنوبر حلبي و  1 هكتار أدغال ).

في حين الحريق الثاني نشب على الساعة 13سا و45دق، بغابة دوي المكان العابد ببوراشد ،حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة18سا و30دق، مع تسجيل خسارة 1 هكتار منها (0.50هكتار صنوبر حلبي و 0.50هكتار أدغال و أحراش).


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