عين الدفلى..إحالة 3 أشخاص على مصالح العدالة لضلوعهم في قضية إجهاض

اوقفت مصالح الأمن في عين الدفلى 3 أشخاص، بعد ضلوعهك في قضية الإجهاض العمدي و المساعدة على الإجهاض.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 15 نوفمبر، بعد تلقي المصلحة مكالمة هاتفية من مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف.

أين كان مفادها إستقبال مصلحة قسم الأمومة بذات المستشفى، فتاة في عقدها الثالث من العمر في حالة صحية حرجة وتعاني من نزيف حاد ناتج عن قيامها بعملية إجهاض.