عين الدفلى..إحالة 3 أشخاص على مصالح العدالة لضلوعهم في قضية إجهاض
اوقفت مصالح الأمن في عين الدفلى 3 أشخاص، بعد ضلوعهك في قضية الإجهاض العمدي و المساعدة على الإجهاض.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 15 نوفمبر، بعد تلقي المصلحة مكالمة هاتفية من مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف.
أين كان مفادها إستقبال مصلحة قسم الأمومة بذات المستشفى، فتاة في عقدها الثالث من العمر في حالة صحية حرجة وتعاني من نزيف حاد ناتج عن قيامها بعملية إجهاض.
لتتوصل مصالح الضبطية القضائية إلى الأشخاص الضالعين المشتبه فيهم في عملية الإجهاض.
ويتعلق الأمر بفتاة في عقدها الثالث من العمر تنحدر من ولاية غليزان وطبيب عام 70 سنة، صاحب عيادة طبية خاصة بولاية مستغانم .
هذان الأخيران تم توقيفهما مع حجز معدات طبية خاصة بطب أمراض النساء و التوليد من العيادة الطبية.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أحيل أطرافها بموجب ملف إجراءات قضائية أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف.
وذلك لأجل قضية الإجهاض العمدي والمساعدة على الإجهاض للنظر في قضيتهم.