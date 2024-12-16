عين الدفلى.. إختناق عائلة من 6 أفراد بالغاز

أصيب 06 أشخاص، باختناق جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية عين الدفلى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، ان اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى القرية الفلاحية بلدية و دائرة العطاف.

حيث خلف الحادث تسمم عائلة متكونة من 06 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى سيدي بوعبيدة .

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