عين الدفلى.. إخماد حريق بمحصول زراعي في جليدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إخماد حريق وإنقاذ محصول زراعي ببلدية جليدة، دائرة خميس مليانة ولاية عين الدفلى.

وحسب المصالح ذاتها، تدخلت وحدة جليدة، بدعم من وحدة خميس مليانة، في حدود الساعة 15:35، لأجل حريق محصول زراعي - شعير قائم – بفرقة بن زيان.

وتم السيطرة على الحريق في بدايته ومحاصرته وإطفائه والحيلولة دون انتقاله إلى باقي المحاصيل المجاورة.

وقدرت الخسائر بحوالي 5 آر شعير قائم مع إنقاذ أكثر من 40 آر من المحصول نفسه، وكذا إنقاذ عشرات الهكتارات من المحاصيل للمزارع المجاورة.