عين الدفلى: إسترجاع سيارة مسروقة وتحويل المتهم إلى مصلحة الأمراض العقلية

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجليدة من إسترجاع سيارة رعية صيني كانت محل بحث من طرف الدرك الوطني.

وقائع القضية تعود إلى يوم السبت الفارط، على الثامنة صباحا، حيث قدم رعية صيني شكوى مفادها سرقة سيارة الخاصة.

وأضاف الرعية الصيني أن سيارته قد سرقت أثناء تركها أمامم مقر عمله ببلدية الحسينية، وأعطى مواصفاتها لفرقة الدرك الوطني.

وقد تمكنت العناصر من إسترجاعها بالمكان المسمى محطة الدوي اثناء قيامهم بدورية بإقليم الاختصاص.

ليتم إيقاف السائق الذي كان على متنها واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، حيث تبين أن المعني سرق السيارة وذهب إلى وجهة مجهولة.

ليتم تقديم المتهم أمام العدالة ثم تحويله إلى مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى فرانس فانون بالبليدة بموجب أمر بالوضع بالمؤسسة الاستشفائية.