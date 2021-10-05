عين الدفلى: إسترجاع سيارة مسروقة و توقيف الفاعل في ظرف وجيز

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عين الدفلى، من إسترجاع سيارة محل سرقة في ظرف وجيز و توقيف الفاعل البالغ من العمر 30 سنة المقيم بإحدى ولايات الجنوب الجزائري.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد جاءت العملية على إثر التحريات الميدانية المكثفة التي تم مباشرتها بعد تلقي شكوى من طرف صاحبها الذي بلغ عن اختفائها يوم 4 أكتوبر الجاري من مكان ركنها بحي 5 جويلية بمدينة عين الدفلى و ذلك بعد تركها مفتوحة بمفتاح تشغيلها.