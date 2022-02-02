عين الدفلى: إصابات خطيرة في حريق مسكن بسيدي بوعبيدة

خلف حريق شب مساء اليوم على الساعة 19.25 بمسكن أرضي بمنطقة سيدي بوعبيدة إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحروق من درجات متفاوتة.

حيث نقلا اثنان (ام وابنها) منهما الى مستشفى الدويرة نظرا لحروقهما من الدرجة الثالثة. بينما اصيب الثالث بحروق من الدرجة الاولى.

يذكر ان الضحايا تم نقلهم بسيارات مدنية وقبل وصول الحماية المدنية التي تدخلت بفرقة العطاف الا انها وجدت الحريق قد اخمد من طرف الجيران.

لقي 3 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.

ووقع الانفجار والحريق بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. مخلفا وفاة 3 أشخاص.

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