عين الدفلى.. إصابة امرأة إثر اندلاع حريق بمليانة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين الدفلى، اندلاع حريق على مستوى طاولات لبيع منتوجات الأفرشة، الأواني المنزلية والألبسة بشارع بن تيفور وسط المدينة، ببلدية دائرة مليانة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن تدخلت على الساعة 04سا و30د، من أجل حريق شبّ على مستوى طاولات. لبيع منتوجات الأفرشة، الأواني المنزلية والألبسة بشارع بن تيفور وسط المدينة. بلدية ودائرة مليانة، مشيرة أن الحريق انتقل إلى شرفتين بمسكنين لعمارة. سكنية و03 محلات تجارية، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.

كما أسفر الحادث عن تسجيل حالة إغماء لامرأة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، حيث جرى إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.

في حيت سخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 05 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

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