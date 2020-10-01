عين الدفلى: إصابة شخصين في حريق مطبخ منزلي

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، بفرقة اولاد باندو، ببلدية جليدة حريق بداخل مطبخ تابع لمسكن فردي.

وحسب بيان الحماية المدنية، خلف الحادث إصابة شخصين بحروق، قدمت لهما الإسعافات الأولية وتم إجلاؤهما إلى العيادة ببلدية جليدة .

وحسب الحماية المدنية، تعرض الضحية الاول، البالغ من العمر 36 سنة له حروق في اليدين و الرجلين .

أما الضحية الثاني، يبلغ من العمر 42 سنة، له حروق في كافة أنحاء الجسم.

وفيما يخص الخسائر المادية، فقد أتى الحريق على المطبخ بكامل محتوياته من اثاث وأواني.

فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى من إنقاذ 03 غرف تابعة للمسكن و مسكن أخر مجاور .