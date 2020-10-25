عين الدفلى: إصابة عون حماية مدنية بحروق خلال إخماد حريق شقة

تدخلت وحدة الحماية المدنية لخميس مليانة، في عين الدفلى، اليوم الأحد، لإخماد حريق شقة في الطابق الخامس لعمارة سكنية.

وتدخلت الحماية المدنية مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية ووحدة جندل والمركز المتقدم عين الدفلى.

ووقع الحريق على الساعة الرابعة صباحا و40 د في حي 400 مسكن واد الريحان، بلدية خميس مليانة.

وخلف الحريق إصابة 3 نساء بصدمة، تتراوح اعمارهن بين 14و39 سنة.

كما تعرض عون حماية مدنية لحروق من الدرجة الأولى في الوجه وصعوبة في التنفس.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، كما تم تحويلهم إلى مستشفى خميس مليانة.

وسجلت الحماية المدنية لخميس مليانة إحتراقا كليا للشقة بمحتوياتها، فيما لم تذكر أسباب الحريق.