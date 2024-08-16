عين الدفلى: إصابة عون لمحافظة الغابات وحارس إثر انفجار قنبلة تقليدية

تنقل عيسى عزيز بوراس، والي ولاية عين الدفلى، إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بسيدي بوعبيدة. للاطمئنان على الحالة الصحية لعون لمحافظة الغابات. وحارس لدى المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية. نتيجة انفجار قنبلة تقليدية بغابة الدولة هراوات بلدية طارق بن زياد المكان المسمى مولاي العقبة.

وتمنى الوالي الشفاء العاجل للمصابين. كما امر القائمين على المستشفى بالتكفل الصحي الأمثل بهما.

وأكد في حديثه معهما على متابعة حالتهما الى غاية تماثلهما للشفاء التام.