عين الدفلى.. إصابة 3 أشخاص باختناق إثر حريق أمام مسكنهم

تعرض ثلاثة أشخاص، من عائلة واحدة، إلى الاختناق بسبب نشوب حريق بأربطة تبن، في عين الدفلى.

وجاء في بيان الحماية، أن المصلحة تدخلت صبيحة اليوم الأربعاء، على الساعة 02سا 00د بالمكان المسمى دوار أولاد التابع إقليميا لبلدية عين السلطان من أجل إخماد حريق أربطة تبن مجمعة في هواء الطلق بالقرب من مسكن .

وأسفر الحادث الى إحتراق حوالي 200 ربطة تبن وإصابة 3 أشخاص بصعوبة في التنفس (رجل وإمرأتين أعمارهم تتراوح بين 19 سنة و 86 سنة).

ومكن التدخل العاجل للنجدة والأعوان من السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون إنتقاله وإنتشاره إلى المساكن المجاورة مع إسعاف الضحايا وإجلائهم للعيادة متعددة الخدمات بجندل.