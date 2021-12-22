عين الدفلى: إصابة 5 أشخاص من بينهم “رضيعة” في حادث مرور

خلّف حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 4 بسيدي لخضر بولاية عين الدفلى، إصابة 5 أفراد من بينهم رضيعة تبلغ من العمر 8 اشهر.

ووقع الحادث على الساعة 12.35 اين نجم عن اصطدام 3 سيارات سياحية (اثنان من نوع لوغان داسيا و الثالثة من نوع ميڨان).

إضافة الى سيارة نفعية( من نوع تويوتا هيليكس ) غير بعيد عن الحاجز الثابت للدرك الوطني بعريب.

يذكر أن أعمار المصابين تتراوح مابين 8 اشهر الى 51 سنة قدمت لهم عناصر الحماية المدنية الاسعافات الاولية و حولوا الى مستشفى مكور حمو و خميس مليانة.

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كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف أربع رعايا مغاربة مشبوهين في ولاية عين الدفلى. يتنقلون من دون وثائق وهوية.