عين الدفلى: إصابة 5 أشخاص من بينهم “رضيعة” في حادث مرور
خلّف حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 4 بسيدي لخضر بولاية عين الدفلى، إصابة 5 أفراد من بينهم رضيعة تبلغ من العمر 8 اشهر.
ووقع الحادث على الساعة 12.35 اين نجم عن اصطدام 3 سيارات سياحية (اثنان من نوع لوغان داسيا و الثالثة من نوع ميڨان).
إضافة الى سيارة نفعية( من نوع تويوتا هيليكس ) غير بعيد عن الحاجز الثابت للدرك الوطني بعريب.
يذكر أن أعمار المصابين تتراوح مابين 8 اشهر الى 51 سنة قدمت لهم عناصر الحماية المدنية الاسعافات الاولية و حولوا الى مستشفى مكور حمو و خميس مليانة.
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توقيف 4 رعايا مغاربة مشبوهين في عين الدفلى
كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف أربع رعايا مغاربة مشبوهين في ولاية عين الدفلى. يتنقلون من دون وثائق وهوية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا من دون وثائق ولا يحوزون على رخص عمل. كما أن الموقوفين الأربعة كانوا على متن سيارة داخل مدينة عين الدفلى.
وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا كثيري التنقل بين خميس مليانة وعين الدفلى. حيث تم إقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الأمن من أجل معرفة سبب تواجدهم بالجزائر والجهة التي كانت تأويهم.
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