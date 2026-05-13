عين الدفلى: إكتشاف محل لممارسة الحجامة والعناية الجسدية

تمكنت فرقة الشرطة العامة بشرطة خميس مليانة بعين الدفلى، من اكتشاف محل ينشط في مجال العناية الجسدية و الحجامة دون الحصول على ترخيص قانوني. مع حجز معدات و أدوات صيدلانية و طبية تستعمل في هذا النشاط.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالولاية، فإن العملية تمت على إثر مراقبة ميدانية للمحلات التجارية بعين الدفلى . أين تم الوقوف و اكتشاف محل تجاري يقوم صاحبه بممارسة مهنة الصحة “العناية الجسدية و الحجامة” دون ترخيص صادر عن الجهات المختصة.

بالتنسيق مع المصالح المختصة تم حجز الأدوات و المعدات الخاصة بممارسة هذا النشاط. و مواد صيدلانية و شبه طبية و منتجات أخرى بدون وسم.

