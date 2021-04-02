عين الدفلى: إمرأتان ضمن مجموعة قتلت “كهلا” بمليانة

تمكنت عناصر شرطة مليانة بولاية عين الدفلى، يوم 26 مارس الفارط من توقيف شبكة تتكون من أربعة أشخاص بينهم فتاة وإمرأة،

وتم توقيف المشتبه فيهم بسبب إعتدائهم على شخصين بواسطة أسلحة بيضاء، تسبب في وفاة أحدهما يبلغ 44 سنة.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 19 و49 سنة، وتم توقيفهم بعد بلاغ عبر الرقم 1548.

وأفاد البلاغ بوقوع شجار بين مجموعة من الأشخاص على مستوى أحد أحياء مليانة.

وتمكنت ذات المصالح، من إسترجاع الأدوات المستعملة في الإعتداء والمتمثلة في ساطور وقضيب حديدي

ومكّنت التحقيقات من تحديد هوية مشتبه فيه أخر في القضية كان في حالة فرار، وقد تم توقيفه لاحقا بخميس مليانة.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة مليانة.