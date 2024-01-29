عين الدفلى: إنتاج حوالي 6 ملايين شتلة لمختلف الأشجار المثمرة سنويا

تسجل ولاية عين الدفلى إنتاج حوالي 6 ملايين شتلة لمختلف أنواع الأشجار المثمرة سنويا عبر مشاتلها.

وأوضح رئيس مصلحة الصحة النباتية بمديرية المصالح الفلاحية حواس بن يوسف، أنه من بين 6 ملايين شتلة تتحصل أكثر من 4 ملايين منها على إستمارة إعتماد تسمح ببيعها عبر كامل التراب الوطني. فيما تتمثل باقي الشتلات غير الحاصلة على اعتماد في شجيرات لم تبلغ مرحلة النمو المطلوبة. تضاف إليها نسبة 10 بالمائة من الشتلات المصابة بأمراض.

وتتمثل الـ 4 ملايين شتلة “المعتمدة”، في 593.250 شجيرة من المشمش و35.150 شتلة من الحمضيات. بالإضافة كذلك إلى 1.070.000 شتلة من أشجار اللوز و60.710 شجيرة من الكرز و623.600 شتلة من الرمان و 32600 من أشجار الجوز. و 13200 من أشجار الزيتون و 542800 من أشجار الخوخ و115050 من أشجار الفستق و685960 من أشجار البرقوق و20800 شتلة من العنب.

وأكد ذات المسؤول أن هذا الإنتاج يكفي لتلبية احتياجات الفلاحين بالولاية. مشيرا إلى إدراج بعض الأصناف مؤخرا بولاية عين الدفلى. على غرار الكرز والزيتون والفستق والعنب.