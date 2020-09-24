عين الدفلى: إنسداد في المجلس الشعبي البلدي “العطاف” يؤخر المشاريع التنموية

يشهد المجلس الشعبي البلدي في بلدية العطاف حالة من الإنسداد عطلت الكثير من المشاريع التنموية وخاصة تلك الموجهة لمناطق الظل.

أين عرفت المداولات ببلدية العطاف وللمرة الخامسة على التوالي تأجيلا في كل مرة وهذا بعد امتناع أغلبية الأعضاء على المصادقة عليها.

الأمر الذي أدى إلى تأخر بعض المشاريع على غرار المدرسة الإبتدائية بحي عتبة رهن ممارسات أعضاء المجلس.

والتي وصفها البعض بغير المسؤولة وتعطل المصلحة العامة.

و حسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن الأعضاء المتسببون في الانسداد ينتمون الى نفس كتلة رئيس المجلس.

من جهتها ينتظر قاطنوا البلدية تدخل الوالي للنظر في القضية وبعث عجلة التنمية بالبلدية التي تعرف تأخرا منذ وقت طويل.