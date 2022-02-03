عين الدفلى: إنقاذ خمسيني وقع ببئر ببلدية عريب

نجح عناصر الحماية المدنية بعين الدفلى اليوم في حدود الساعة 50 :14 في إنقاذ خمسيني بعد سقوطه داخل بئر بعمق 10م مملوء بـ 02 م ماء ببلدية عريب.

الحادث وقع بالمكان المسمى فرقة واد بدى – بلدية عريب. اين تم إنقاذ الضحية من طرف فرقة الغطس للحماية المدنية. وتحويله إلى مستشفى عين الدفلى.

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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل في عنابة من إنقاذ خمسة بحارة من موت وشيك. بعد احتراق سفينتهم وغرقها في البحر، موازاة مع إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف عند الحادث عن كثب ومرافقة الضحايا.

وأوضح بيان صحافي لمديرية الحماية المدنية لعنابة، تحوز “النهار” نسخة منه، أن وحدتها الرئيسية تدخلت في حدود الساعة السادسة صباحا و43 دقيقة من أجل إسعاف خمسة صيادين غرقى. بعد إنقاذهم من طرف البحرية الوطنية، إثر تعرض قارب الصيد الخاص بهم إلى حريق في عرض البحر.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيانها الصحافي، أن الضحايا رجال.

كما تتراوح أعمارهم بين 24 و 49 سنة، يعانون من انخفاض في درجة الحرارة، وفي حالة صدمة.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم نقلهم إلى القطاع الصحي بوسط المدينة.

من جهته، مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة، عز الدين بوكزاية، أكد غرق سفينة “الجياب محمد زكرياء (ع ن) 1060”، ذات طول 21 مترا، بعد اشتعال النيران.

فيها عند الساعة السادسة صباحا، مشيرا إلى نجاة طاقم السفينة المتكون من ستة أفراد.

وتدخل سفن النجدة التابعة لحراس السواحل لإخماد الحريق، كما رجح سبب الحريق لشرارة كهربائية بمحركها.

من جهتها، كشفت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبر صفحتها الرسمية، أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي.

كلّف إطارات من الإدارة المركزية للوزارة للتنقل إلى ولاية عنابة للوقوف عند حيثيات غرق السفينة، مع الاطمئنان على المهنيين الناجين ومرافقتهم.