عين الدفلى.. إنقاذ عائلة من بينها رضيعة من الاختناق في بومدفع

تمكنت مصالح الحماية المدنية لوحدة بومدفع بولاية عين الدفلى من انقاذ عائلة من الموت جراء الاختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء داخل منزلهم الكائن بحي أول نوفمبر ببلدية بومدفع.

وحسب عضو خلية الاعلام في اتصال هاتفي بالنهار بلال مشالي ان لعائلة تتكون من الام البالغة من العمر 26 سنة وبنتين الاولى 03 سنوات والاخرى رضيعة تبلغ من العمر 18 شهر وهم في حالة اغماء وصعوبة في التنفس.

حيث تمكن اعوان الحماية المدنية من تقديم لهم الاسعافات الاولية و إجلاؤهم الى مصلحة الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية الجوارية لبومدفع.