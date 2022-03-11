عين الدفلى: إيداع “خضار” الحبس لاستغلال نشاطه للإتجار بالمخدرات بخميس مليانة
تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بخميس مليانة بولاية عين الدفلى. من شل نشاط مروّج خطير للمخدرات، و حجز كمية من الكيف المعالج بوزن أكثر من 35 غرام.
وحسب بيان لذات المصالح بعين الدفلى، فإن عملية الإطاحة بالمروّج الذي يبلغ من العمر 33 سنة. تمت على إثر إستغلال معلومات عن نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة على مستوى حي عاجة بخميس مليانة. مموها نشاطه الإجرامي بطاولة مخصصة لبيع الخضر و الفواكه. أين ضبط من طرف عناصر فصيلة الشرطة القضائية بعد عملية مداهمته بمكان نشاطه. متلبسا بحيازة صفيحة من المخدرات بوزن 35.22 غرام.
ليتم تحرير ملف قضائي ضده المشتبه به. و قدم بموجبه يوم أمس أمام مصالح العدالة بمحكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع عن تهمة الحيازة لغرض العرض و البيع مخدرات.
طالع أيضا
غلق 21 محل واقتراح بغلق 13 آخر لعدم احترام اجراءات الوقاية في عين الدفلى
غلق 21 محل واقتراح بغلق 13 آخر لعدم إحترام إجراءات الوقاية في عين الدفلى
كما قامت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والفرق التابعة لها بغلق 21 محل. بالإضافة كذلك إلى اقتراح غلق 13 محل لمخالفة التدابير المقررة وفق البروتوكولات الصحية.
وجاء هذا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 26 جانفي 2022 ، على إثر عمليات المراقبة الموجهة للفضاءات التجارية والأنشطة المرتبطة بها. والتي مست 1300 محلا تجاريا، منها عمليات مراقبة تمت رفقة اللجان المختلطة. أين أسفرت عن تسجيل 14 مخالفة أوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها مع تحرير 103 إعذار.