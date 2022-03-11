عين الدفلى: إيداع “خضار” الحبس لاستغلال نشاطه للإتجار بالمخدرات بخميس مليانة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بخميس مليانة بولاية عين الدفلى. من شل نشاط مروّج خطير للمخدرات، و حجز كمية من الكيف المعالج بوزن أكثر من 35 غرام.

وحسب بيان لذات المصالح بعين الدفلى، فإن عملية الإطاحة بالمروّج الذي يبلغ من العمر 33 سنة. تمت على إثر إستغلال معلومات عن نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة على مستوى حي عاجة بخميس مليانة. مموها نشاطه الإجرامي بطاولة مخصصة لبيع الخضر و الفواكه. أين ضبط من طرف عناصر فصيلة الشرطة القضائية بعد عملية مداهمته بمكان نشاطه. متلبسا بحيازة صفيحة من المخدرات بوزن 35.22 غرام.

ليتم تحرير ملف قضائي ضده المشتبه به. و قدم بموجبه يوم أمس أمام مصالح العدالة بمحكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع عن تهمة الحيازة لغرض العرض و البيع مخدرات.

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