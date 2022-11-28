عين الدفلى: إيداع طالب جامعي لترويجه المخدرات وسط الطلبة

تمكنت شرطة خميس مليانة بعين الدفلى، من وضع حد لنشاط مروّج للمواد المخدرة في الوسط الجامعي. مع حجز كمية من المؤثرات العقلية و المخدرات كانت معدة للترويج.

عملية الإطاحة بالمشتبه به البالغ من العمر 30 سنة وهو من معتادي الإجرام، جاءت بعد إستغلال معلومات عن نشاطه الإجرامي. المتمثل في بيع و ترويج المواد المخدرة في أوساط الطلبة بإحدى الكليات بجامعة خميس مليانة. مستغلا وضعيته كطالب جامعي بذات الكلية. حيث تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية الأسبوع الفارط بالقرب من ذات الكلية إثر متابعة و ترصد تحركاته. أين ضبط متلبسا بحيازة 11 قرص من دواء بريغابالين 300 ملغ. بعدما حاول التخلص منها أثناء عملية توقيفه. كما أفضت عملية تلمسه القانونية إلى ضبط بحوزته قطعة مخدرات.

المشتبه به، أنجز ضده ملف جزائي عن قضية حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لأجل البيع و العرض على الغير، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة أمس التي خصته بأمر إيداع.