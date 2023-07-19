عين الدفلى.. اخماد حريق اندلع يوم الاثنين بالحسانية وجمعة اولاد الشيخ

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية عين الدفلى٫ ووحدات الحماية المدنية وجهاز الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابا.

وكذا المفرزة الجهوية للتدخل في حرائق الغابات بالبليدة من اخماد الحريق الذي إندلع منذ يوم أول أمس الإثنين في حدود الساعة 15سا و45 دق على مستوى غابة بمنطقة سيدي منصور ببلدية جمعة أولاد الشيخ وبلدية الحسانية.

ويضيف بيان ذات المصالح انه تم تسخير أكثر من 20 شاحنة إطفاء وأكثر من 90 عون حماية مدنية رفقة مصالح الغابات.

وبمساعدة البلديات المعنية لمواجهة الحريق، نظرا لصعوبة التضاريس والرياح لتتمكن ذات المصالح مساء اليوم في حدود الساعة 20سا من السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره إلى باقي الغابة والسكان المجاورين.

الحريق اتى على عدة هكتارات من أحراش وأدغال بالمنطقة ، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيق في مسبباته ويبقى الحذر مطلوب في ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة لتفادي مثل هذه الحرائق.