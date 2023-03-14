عين الدفلى.. اخ يقتل شقيقته خنقا بـ” خمار ” بوادي الشرفاء

اقدم شخص من بلدية وادي الشرفاء، يوم امس، على خنق اخته بواسطة ” خمار ” واضعا بذلك حدا لحياتها.

وحسب المصادر التي اوردت الخبر، فان الجاني كان قد ضاق ذرعا من تصرفات اخته معه ومع والدتهما اين كانت تقدم على ضربهم كونها مختلة عقلية.

الا انه البارحة وفي لحظة غضب اقدم على خنقها وازهاق روحها من اجل وضع حد نهائي لهاته الوضعية ، تضيف ذات المصادر.

يذكر ان الجاني بعد ارتكابه للجريمة، تقدم الى الدرك الوطني وسلم نفسه.

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