عين الدفلى.. استرجاع 47 رأسا من الغنم مسروقة من المسيلة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل ولاية عين الدفلى، من إسترجاع 47 رأسا من الأغنام المسروقة من ولاية المسيلة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فقد تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على شخص، حيث كان بصدد بيع الأغنام على مستوى سوق جمعة عمورة. كما أن التحقيقات متواصلة وستلم القضية إلى درك المسيلة.

وجاءت العملية بعد تتبع صاحب الأغنام لماشيته من المسيلة، بعد أن دار حديث أن أحد من منطقته هو الفاعل. ليترصد هذا الاخير ويتتبعه حتى سوق جمعة عمورة بولاية عين الدفلى، أين تأكد من قطيع أغنامه. فاتصل بعدها بالرقم الاخضر 1055 لتحول الشكوى للعناصر الموجودة على مستوى السوق، وهي في مهمتها الروتينية لتأمينها بمناسبة عيد الاضحى. حيث تدخلت هاته العناصر وتمكنت من توقيف شخص واسترجاع 47 رأسا من الغنم، في حين لاذ شخص اخر بالفرار

للإشارة فقد قام منذ يومين مجهولون بسرقة 75 رأسا من الغنم بولاية المسيلة. وقال صاحب الأغنام أن المجهولين الذين قاموا بسرقة الأغنام هما شخصان رصدتهم الكاميرا. وقاموا بسرقة 75 رأسا من الأغنام ذات الحجم الكبير. حيث أن أغلبها بيعت بمناسبة عيد الأضحى