عين الدفلى.. اسعاف حالتي اختناق بسيدي لخضر وعين التركي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، لاجل حالتي إختناق لشخصين بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من فرن الذي يشتغل بغاز المدينة بمسكن فردي ببلدية سيدي لخضر .

الضحية شاب يبلغ من العمر 32 سنة حيث تم إسعافه وتحويله إلى مستشفى خميس مليانة.

كما سجل التدخل الثاني على مستوى حي الناموس ببلدية عين التركي، أين تم إسعاف إمرأة مختنقة بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من فرن تسخين داخل مرش.

وتبلف الضحية من العمر 34 سنة ، حيث تم تحويلها على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى مليانة.