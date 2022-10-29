عين الدفلى..اصابة 12 شخصا في اصطدام بين شاحنة وحافلة بخميس مليانة

اصيب 12 شخصا بجروح خفيفة، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 4 بين خميس مليانة وعين التركي.

الحادث وقع ظهر اليوم على الساعة 12.35 بالمخرج الشرقي لمدينة خميس مليانة ، بعد اصطدام بين شاحنة من نوع ” ايسيزي ” و حافلة لنقل المسافرين ” كواستر ” تعمل على الخط خميس مليانة – البليدة.

و لحسن الحظ لم يخلف الحادث خسائرا بشرية فقط بعض الاصابات الخفيفة التي تم التكفل بها من طرف.

فيما حولت عناصر الحماية المدنيةالمصابين الى مستشفى خميس مليانة لتلقي الاسعافات الاولية.