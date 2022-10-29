عين الدفلى..اصابة 12 شخصا في اصطدام بين شاحنة وحافلة بخميس مليانة
بقلم بلال شرفاوي
اصيب 12 شخصا بجروح خفيفة، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 4 بين خميس مليانة وعين التركي.
الحادث وقع ظهر اليوم على الساعة 12.35 بالمخرج الشرقي لمدينة خميس مليانة ، بعد اصطدام بين شاحنة من نوع ” ايسيزي ” و حافلة لنقل المسافرين ” كواستر ” تعمل على الخط خميس مليانة – البليدة.
و لحسن الحظ لم يخلف الحادث خسائرا بشرية فقط بعض الاصابات الخفيفة التي تم التكفل بها من طرف.
فيما حولت عناصر الحماية المدنيةالمصابين الى مستشفى خميس مليانة لتلقي الاسعافات الاولية.
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