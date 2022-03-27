عين الدفلى.. اكتشاف مذبح غير شرعي يديره مسبوق قضائيا بخميس مليانة

اكتشفت مصالح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بولاية عين الدفلى مذبح غير شرعي، كما تم توقيف صاحبه البالغ من العمر 47 سنة.

والذي يوجد محل طلب عند مصالح العدالة بموجب ثلاثة أوامر قضائية.

حيثيات العملية تعود اثر حصول المصالح المعنية على معلومات تفيد بقيام شخص بإنشاء مذبح غير شرعي بمسكنه العائلي الكائن بحي عاجة بخميس مليانة.

وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، قامت مساء أمس بمداهمة ذات المسكن.

أين تمكنت من توقيف المعني الذي كان بصدد ذبح بقرة بمكان غير مهيأ وغير متوفر على شروط النظافة.

و ذلك بغرض تسويق لحمها بطريقة غير شرعية، ليتم التدخل على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

بما في ذلك حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط ومعاينة الذبيحة من طرف طبيب بيطري من مكتب حفظ الصحة ببلدية خميس مليانة.

والذي أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، ليتم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة.

كما تم أنجز إجراء قضائي ضد المعني عن قضية ممارسة نشاط الذبح خارج المذابح و الأماكن المعينة من السلطات المختصة بدون رخصة.

فيما سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في قضاياه المطلوب لأجلها بموجب أوامر قضائية.

والمتمثلة في صورة قرار نهائي للحبس صادر ضده عن الجهات القضائية بخميس مليانة.

بالإضافة الى نشرة بحث عامة صادرة ضده عن الجهات القضائية بالشلف عن تهمة خيانة الأمانة و أمر بالحبس عن طريق الإكراه البدني.

والي عين الدفلى: إعتماد الولاية كمنطقة بديلة لمشاريع العاصمة والبليدة

كشف والي ولاية عين الدفلى البار مبارك، أن السلطات العليا بالبلاد قرّرت تصنيف ولاية عين الدفلى كولاية إستراتيجية بإمتياز. نظرا لموقعها الجغرافي الهام و قربها من ولاية الجزائر العاصمة. وأشار الوالي خلال لقاء جمعه بنواب المجلس الشعبي الوطني أمسية الإثنين، أن الجزائر العاصمة باتت لا تتسع لإقامة مشاريع إقتصادية صناعية بسبب إستنفاذ الوعاء العقاري بها. ليتم إختيار عين الدفلى كمنطقة بديلة ستستقطب المشاريع في المستقبل لإحتوائها على مساحات تسمح بتجسيدها وتخفيف الضغط عن ولايتي العاصمة والبليدة اللتان أصبحتا تفتقدان للعقارات الصناعية. كما تم في نفس الاجتماع الاعلان عن إنجاز مشروع ضخم متمثل في محطة لتصفية و رسكلة المياه المستعملة. بغرض إعادة إستعمالها في الميدان الفلاحي و سقي المحاصيل الزراعية. ما يمثل بشرى سارة للفلاحين حيث خصص مبلغ مالي بقيمة ثلاثة مائة و خمسون (350) مليار سنتيم. لتجسيد المحطة والتي ستكون مابين مدينة مليانة و خميس مليانة لتستفيد من هذه المياه و كل بلديات الولاية و المناطق المجاورة لها. كما أضاف الوالي بخصوص مشروع مستشفى 240 سرير بمدينة عين الدفلى، فانه من المقرر تسليمه يوم 5 جويلية القادم. طالع ايضا: عين الدفلى.. قتيلان و13 مصابا في اصطدام حافلة للمسافرين بشاحنة من الوزن الثقيل عين الدفلى.. قتيلان و13 مصابا في اصطدام حافلة للمسافرين بشاحنة من الوزن الثقيل عرف الطريق السيار-شرق غرب ليلة البارحة في حدود منتصف الليل حادث اصطدام مميت. كما وقع الحادث قرب محول بلدية بوراشد في اتجاه الغرب. في حين تمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل الركاب، تضمن خط قسنطينة-عين تيموشنت بشاحنة ذات مقطورة محملة بحاوية. مما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر 46 سنة و28 سنة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى.