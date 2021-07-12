عين الدفلى: الإستعمال الكثيف للكهرباء سبب إنفجار محطة توليد الكهرباء

كشفت مصادر النهارأونلاين ان الضغط على الشبكة نتيجة الاستعمال الكثيف للكهرباء هو سبب الانفجار الذي شهدته محطة لتوليد الكهرباء بولاية عين الدفلى. خاصة مع الاجواء التي تعرفها الولاية من درجة الحرارة وكذا نتيجة لإعتداءات المتكررة على الشبكة.

وأضافت ذات المصادر أن الخسائر المادية المسجلة من احتراق محول كهربائي كبيرة تمثل في ذوبان كوابل كهربائية وكذا اعمدة نتيجة النيران وأسفر التدخل الاني والاحترافي لعمال سونلغاز مكن من اعادة التموين الى البلديات التي تتواجد بها مستشفيات اما البلديات الاخرى ستمون تدريجيا من مولدات احتياطية بولاية المدية.

وشهدت ولاية عين الدفلى في حدود الساعة التاسعة ليلة من مساء اليوم انفجارا ضخما وسط حي “سوفاي”، وتحديدا بالقرب من حي الوئام، أين تقع محطة لتوليد الكهرباء تابعة لمجمع سونلغاز.