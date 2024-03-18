عين الدفلى: الإطاحة بجمعية أشرار أضرموا النار بمركبة مملوكة للغير

قدمت شرطة العطاف في عين الدفلى، الفاعلين أمام العدالة لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، مع التحريض.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف المشتبه فيهم “ثلاثة أشخاص، أحدهم مسبوق قضائيا”، من طرف دورية شرطة لتأمين المواطنين خلال الفترات لليلية بعد الإشتباه في أمرهم.

وأسفرت المراقبة الأمنية والإدارية عن ضبط وثيقتين تبين لاحقا أنها تخص الضحية. كما تم ضبط سلاح أبيض “منجل” بالصندوق الخلفي للدراجة النارية التي كانوا على متنها.

وبعد تحويل المشتبه فيهمك لمقر المصلحة، تبين أنهم الضالعون في حرق مركبة الضحية بفناء مسكنه. حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.