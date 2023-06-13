عين الدفلى: الإطاحة بشبكة إجرامية سرقت الكوابل الكهربائية

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع المنصرم، من الاطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص. أعمارهم تتراوح ما بين 26 و 31 سنة، مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية.

العملية جاءت على إثر تحريات ميدانية وتقنية معمقة باشرها عناصر فصيلة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بعين الدفلى. بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بعد تسجيل وقوع عمليتي سرقة نفذها مجهولون خلال شهر ماي المنصرم. طالتا كوابل كهربائية على مستوى بلدية عين الدفلى بطول إجمالي قارب 450 متر.

أفضت التحريات المعمقة إلى تحديد هوية أحد المتورطين في القضية و توقيفه بعد عملية تفتيش مسكنه بالمخاطري بعين الدفلى. أين تم ضبط وحجز كمية معتبرة من الأغلفة البلاستيكية خاصة بأسلاك كهربائية محل سرقة وأدوات تقطيع.

ومواصلة التحقيق المدعم بإجراءات تمديد الإختصاص و تفتيش المساكن، تحديد هوية وتوقيف شركاء المشتبه فيه وهم خمسة أشخاص ينحدرون من بلديتي المخاطرية و عين التركي. مع كشف أسلوبهم الإجرامي المنتهج الذي كان يستند على التخطيط و تقسيم الأدوار في إطار جماعة إجرامية منظمة. كما تمكن المحققون من كشف عمليات سرقة مماثلة نفذت على مستوى بلديات مختلفة بالولاية، طالت كوابل كهربائية.

وسمحت العملية بضبط و إسترجاع محجوزات تمثلت في شاحنتين كانت تستعمل في نقل وبيع المسروقات. بالإضافة كذلك إلى أجهزة و وسائل تستعمل في النشاط الإجرامي، منها مولد كهربائي متوسط الحجم، مطرقة ضغط كهربائية، رافعة كهربائية، وسائل و معدات تقطيع و وزن، قاطع (كيتور)،

كمية معتبرة من عوازل الكوابل محل السرقة من مادتي النحاس و الألومينيوم للضغط المنخفض والعالي وللإستعمال الأرضي والهوائي.أسلاك من مادتي النحاس و الألمنيوم. ناهيك عن مبلغ مالي فاق 265 مليون سنتيم.

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف إجراءات جزائية قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين الدفلى. لمتابعتهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة.