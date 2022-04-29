عين الدفلى: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، مختصة في سرقة السيارات بعد الإعتداء على أصحابها،

و توقيف 5 أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 25 و 41 سنة، ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية عين الدفلى.

وفي هذا السياق، عملية الإطاحة بأفراد الشبكة تباعا، جاءت بعد تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي ببوراشد مساء يوم 26 أفريل الجاري من إحباط عملية سرقة سيارة سياحية.

و توقيف أحد المشتبه فيهم.و ذلك في نقطة مراقبة أقيمت مستعجلا بالمدخل الشرقي لمدينة بوراشد.

وهذا إثر تلقي بلاغ بسرقتها على مستوى مدينة جليدة قبل فترة قصيرة بعد الإعتداء على صاحبها.

و بعد التحقيقات تبين أن الشخص الموقوف كان ينشط ضمن جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بعد إستدراج أصحابها و الإعتداء عليهم.

ليتم توقيف أربعة من أفرادها في عمليات منفصلة، و تبين أنهم إرتكبوا 11 عملية مماثلة راح ضحيتهم 11 شخص من ولاية عين الدفلى و ولايات مجاورة.

حيث تمكن عناصر الشرطة على إثر العملية من إسترجاع هاتفين نقالين خاصين بأحد ضحاياهم إلى جانب لوحتي ترقيم سيارتين محل سرقة.

بالاضافة الى خنجر يستعمل في عمليات الإعتداء و حقيبة ظهر لتمويه الضحايا،

و مبلغ مالي من عائدات نشاطهم الإجرامي يقدر بأكثر من 05 ملايين سنتيم.

بالمقابل، أفراد الشبكة المشتبه بهم، قدموا أمام محكمة عين الدفلى، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية.

إلى جانب محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد و الليل تحت طائلة العنف و التهديد، التي خصتهم بأمر إيداع.

فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف 05 أفراد أخرين من عناصر الشبكة.

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